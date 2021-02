Pour Marquinhos, le capitaine du PSG, "il va falloir s'en sortir" sans les blessés

Le capitaine du PSG Marquinhos veut motiver ses troupes après ce nouveau coup dur. Quelques jours après l'annonce du forfait d'Angel Di Maria, s'ajoute celui de Neymar, blessé ce mercredi à Caen en Coupe de France. Marquinhos l'admet :

Ce sont deux joueurs importants, on reconnaît les qualités qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont de décider un match.

Mais pas question pour le capitaine de voir s'envoler les espoirs de qualification en Ligue des Champions à cause de ces deux blessés. À notre micro, il a voulu rappeler les principes essentiels du jeu :

Le foot c'est un jeu collectif. Tu as besoin d'une équipe, d'un collectif, plus que d'un joueur ou l'autre.

Combatif pour ce 8e de finale de Ligue des Champions face à Barcelone mardi prochain, Marquinhos explique que le PSG n'a pas le choix :

Il va falloir s'en sortir, nous on a besoin de cette victoire et de faire un bon match. Et c'est ce que l'on va faire !