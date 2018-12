Pour Papah Elie "l'OM s'est mis à danser le cha-cha-cha"

Les matchs se suivent et se ressemblent ces dernières semaines pour l'Olympique de Marseille : avec 8 défaites sur les 11 dernières rencontres, c'est peu dire que la spirale est négative pour les hommes de Rudi Garcia. Et l'élimination dès les 8e de finale de Coupe de la Ligue, ce mercredi face à Strasbourg (1-1, 4 tirs aux buts à 2) n'arrange rien. Le dernier rendez-vous de l'année samedi à Angers, l'OM a plutôt intérêt à mieux le négocier.

Dans les travées du Vélodrome, son personnage est parfois controversé. Exubérant certainement, passionné de l'OM en tout cas, Papah Elie est l'un des principaux membres des "Amis de l'OM" dans le Virage Nord. Et ce mercredi soir, après la rencontre, nous l'avons rencontré animé d'une colère froide.

"Franchement, c'est la défaite de trop. L'année passée, on a fait 1 grand pas en avant dans le OM Champions Project. et cette année on fait 3 grands pas en arrière. Comme si l'OM s'était mis à danser le cha-cha-cha, c'est-à-dire 1 pas en avant et 3 arrière. Et là, on est au fond du trou"