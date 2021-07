Pour Pascal Plancque il "ne faut surtout pas cracher sur ce point" pris à Bastia

Un nul à Bastia pour débuter la saison pour le Nîmes Olympique. Les Crocos ont pourtant mené 1-0 en Corse, grâce à un but signé Lamine Fomba 12 minutes seulement après le coup d'envoi. Mais Bastia est revenu au score après la pause, une égalisation de Maguette Diongue. "C'est assez mitigé. Clairement, on avait le sentiment de pouvoir repartir avec les trois points, mais on n'a pas très bien négocié le début de deuxième mi-temps, reconnaît l'entraîneur Pascal Plancque. On a pris un coup de pression de Bastia, on est jeunes, on n'a pas su garder notre calme et on l'a payé cash"

"Ils ont répondu présents dans l'intensité, dans les duels. Il y a un super état d'esprit. Il ne faut surtout pas cracher sur ce point. venir prendre un point ici à Bastia, ça a toujours de la valeur. Globalement c'est un bon point" Pascal Plancque

C'est le Paris FC qui endosse le costume de leader grâce à son large succès 4-0 à Grenoble.

Le Nîmes Olympique joue son premier match à domicile samedi prochain aux Costières, face à Dijon (coup d'envoi 15h)