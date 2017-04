Pour Patrice Evra, l'OM est "maintenant un vrai club professionnel"

En le recrutant, l'Olympique de Marseille est aussi allé chercher un leader. 3 mois après son arrivée, Patrice Evra renvoie l'ascenseur ; en tout franchise.

Patrice Evra est le roi de la "punchline". Face aux micros, le défenseur de l'OM est toujours ce qu'on appelle "un bon client". Sens de la formule, décontraction, spontanéité, il dit toujours ce qu'il pense sans -trop- calculer.

Gêné par une blessure, il a finalement peu joué depuis son arrivée de la Juventus Turin fin janvier. Sa signature, vu son palmarès et son expérience, a pu surprendre. Mais elle a confirmé que l'OM avait changé de dimension et.. d'image, depuis l'arrivée de l'américain Frank McCourt et de son président J-H Eyraud.

"Franchement, le club, j'ai été surpris. On m'avait dit beaucoup de mauvaises choses sur Marseille" Patrice Evra

Ces dernières saisons, l'OM version Vincent Labrune et Margarita Louis-Dreyfus ne ressemblait plus qu'à un bateau qui naviguait à vue, sans vraiment d'ambition et sans plan de route ; ou plutôt avec un projet qui changeait complètement d'une saison sur l'autre, et toujours avec moins de moyens.

"Quand Steve Mandanda revenait en equipe de France, j'avais l'impression qu'il était en dépression ! Il me parlait de joueurs en retard.." Patrice Evra

Certes, l'OM n'est pas encore revenu dans la cour des grands. Et il va falloir encore un peu de temps au club pour retrouver les sommets, même si le mercato cet été promet d'être agité et ambitieux. En attendant, le défenseur international affiche une très grande sérénité pour l'avenir du club marseillais.

"Les gens qui critiquent le projet OM champions sont des jaloux. L'OM a fait un grand pas en avant" Patrice Evra

Marseille affronte l'AS Saint-Etienne ce dimanche (21h), et espère bien se relancer dans la course à la 5e place.