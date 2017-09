Pour Rudi Garcia, la 'tempête est bien futile" à l'OM

Il y a 2 semaines à Monaco, l'OM de Rudi Garcia s'effondre comme un château de cartes. Ce dimanche face à Rennes, Marseille espère bien relever la tête.

Depuis la cinglante défaite à Monaco, Rudi Garcia a gagné 2 nouvelles cartes dans son jeu : un attaquant, le grec Mitroglou, et un défenseur, le tunisien Aymen Abdennour. Manque de bol, l'attaquant est arrivé blessé et devrait déjà manquer le premier mois de compétition.

Mais Rudi Garcia a d'autres chats à fouetter. Il aurait aimé enchaîner très vite après la gifle monégasque. Il a ruminé pendant 2 semaines. Vite, vite.. tourner la page.

"Comment rebondir ? En montrant l'exemple. On a annoncé des objectifs, comme finir dans les 4 premiers, on veut les remplir. On ne manque pas d'ambition, et ce n'est pas le coup d'arrêt de Monaco, ou l'accident de parcours de Monaco, qui change notre objectif" Rudi Garcia

Au rayon des bonnes nouvelles avant la réception du Stade Rennais ce dimanche (21h); le retour dans le groupe de Dimitri Payet, blessé depuis 1 mois. Clinton Njie lui aussi devrait réintégrer l'effectif ce week-end.

"On a un cap, on pense qu'il est bon donc on le garde même si on traverse quelques tempêtes. Je suis désolé de cette comparaison en ce moment, avec des gens malheureusement à St-Barth et à St-Martin qui souffrent dans leur chair. Nous, notre tempête, elle est bien futile par rapport à tout ça" Rudi Garcia