Pour Rudi Garcia, les concurrents de l'OM "doivent bien rigoler" après ce nul 1-1 concédé face à Dijon

Rudi Garcia n'a pas caché sa colère face aux micros, après le nul de son équipe (1-1) face à Dijon. L'Olympique de Marseille piétine à domicile, et laisse échapper de précieux points dans la course à l'Europe.

Ce samedi, l'ambiance à l'OM est certainement aussi morose que le ciel chargé de pluie sur la région. L'Olympique de Marseille regrettera peut-être ces 2 points perdus à domicile, dans quelques semaines. A l'heure des comptes. A l'heure du bilan. Au moment de déterminer qui se qualifie en Europa League pour la prochaine saison.

Dijon repart de Marseille avec 1 point, mais aurait très bien pu réussir le coup parfait. Les Bourguignons, joueurs alors qu'ils jouent leur survie en Ligue 1, sont récompensés dans les arrêts de jeu de la première période (45+1), sur un corner détourné dans ses propres filets par G. Sertic. L'OM n'évite le pire que grâce à un coup franc somptueux de Dimitri Payet au retour des vestiaires (48e minute), son 3e but de la saison.

"On a commencé le match en seconde période, et ça ne suffit pas en Ligue 1. Bien sûr qu'avec l'arbitrage vidéo, on aurait certainement eu 2 pénaltys logiques. Mais honnêtement, 1 on ne le méritait pas, et 2 et on ne se cherche aucune excuse" Rudi Garcia