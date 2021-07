Pour sa première sur le banc du Mans FC, le nouvel entraîneur Cris obtient une victoire

L'ancien joueur et capitaine de l'OL Cris.

Large revue d'effectif au programme ce samedi soir lors du premier match amical de l'été du Mans FC (N). Le nouveau coach Cris, ancienne star de l'Olympique lyonnais, a fait joué tout son banc lors de la rencontre contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2). Une idée fructueuse puisque les sang et or l'ont emporté sur la plus petite des marges 1-0.

Prime aux arrivants

Cris n'est pas le seul à réussir son entrée, puisque l'unique buteur de la rencontre se prénomme Amadou Dia N'Diaye, l'un des petits nouveaux, tout juste arrivé en prêt au Mans. Une réalisation inscrite en tout début de seconde période (46ème minute). La phase de préparation n'est pas terminée pour les Manceaux qui vont se payer le luxe de jouer le PSG ce mercredi 14 juillet. Avant la reprise de la saison le 6 août prochain.