L'entraîneur de l'AS Béziers Mathieu Chabert, le président Gérard Rocquet et le capitaine Magno Novaes sont tous trois impatients de débuter le championnat.

Béziers, France

L'AS Béziers fait son entrée officielle dans le monde du football professionnel ce vendredi soir, 20 heures, contre Nancy. Avant ce premier match de championnat, l'entraîneur Mathieu Chabert rappelle que l'objectif du promu pour la saison est le maintien en Ligue 2 : «Quand on est Béziers on ne peut pas jouer autre chose que le maintien... Après on va jouer tous les matchs pour les gagner», assure le technicien.

Objectif victoire

Après la période de préparation estivale qui met les physiques à rude épreuve, les joueurs ont hâte de retrouver la compétition. «On va jouer ce match avec beaucoup d'envie», assure le capitaine et gardien de l'équipe Magno Novas. Le Brésilien est d'ailleurs persuadé que Béziers a toutes ses chances face à Nancy, surtout en ce début de saison où les équipes «ne savent pas à quoi s'attendre».

Le président de l'AS Béziers Gérard Rocquet évoque lui une «petite appréhension» au moment où le club entre dans une nouvelle dimension mais, surtout, il «languit» de voir de quoi son équipe est capable sur le terrain.