Dijon, France

Et de huit. Huit matches sans défaite à domicile pour le DFCO. Les footballeurs dijonnais poursuivent la série, après leur succès 3 - 2 face à l'OGC Nice. Le match avait commencé laborieusement pour le DFCO, dominé dans le premier quart d'heure par des Niçois très offensifs. Mais la première mi-temps s'est achevée sur un score vierge.

Doublé de Tavares, Kwon pour finir le travail

A la reprise, Julio Tavares a marqué, avant que Lees-Melou n'égalise quatre minutes plus tard. Puis Plea a donné l'avantage aux Niçois. Mais les Dijonnais ont su se ressaisir. Tavares a égalisé puis Chang-Hoon Kwon, qui avait quitté le banc des remplaçants pour succéder à Florent Balmont, a inscrit le but décisif en fin de match.

Le coach dijonnais, Olivier Dall'Oglio, n'était pas plus étonné que ça de la bonne réaction de ses joueurs : « j’ai une équipe un peu comme ça, capable de lâcher à un moment donné, de prendre deux buts, et d’en mettre deux derrière. Je ne suis pas étonné de la réaction de garçons hyper vaillants ». L’entraîneur qui ajoute tout de même qu’il faudrait que son équipe parvienne à se mettre à l’abri plus rapidement.

Trop de maladresses en première période

Le gardien dijonnais et capitaine de l'équipe, Baptiste Reynet, ressent aussi cette nécessité, lui qui voyait le match plutôt mal engagé : « on a fait une première mi-temps loin d’être idéale, on a perdu beaucoup de ballons bêtement. A la mi-temps, on s’est parlé, on s’est ressaisi, et puis on a mis beaucoup plus d’agressivité dans le match, et ça a payé ».

A noter que l'ancien joueur dijonnais Pierre Lees-Melou a inscrit le premier but niçois. Mais comme il l'avait promis, en hommage à son ancien club, il s'est bien gardé de toute démonstration de joie intempestive.

Pour le DFCO, ce match était le 100e disputé en Ligue 1. Le club dijonnais qui avait à cœur de passer les 30 points en compte aujourd’hui 31. Le DFCO va enchaîner deux déplacements, le 16 février à Monaco, puis le 20 février à Troyes, match en retard de la 24e journée de Ligue 1, qui avait été reporté pour cause de stade inondé.