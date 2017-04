Pour son 80ème anniversaire, le Téfécé fait match nul face à Marseille (0-0)

Le TFC et l'OM se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0, 32è journée de Ligue 1), alors que le club soufflait ce dimanche 9 avril ses 80 bougies, devant plus de 29 000 spectateurs venus célébrer l'événement.

80 ans, ça se fête dignement ! Animations autour du Stadium, exposition de maillots collectors, retour au bercail de plusieurs légendes du club, parmi lesquelles Beto Marcico ou Yannick Stopyra, affiche de prestige face à l'Olympique de Marseille.. : le téfécé, nouvel octogénaire, avait mis les petits plats dans les grands. Ne restait plus qu'à parfaire la fête, sur la pelouse du Stadium, en l'emportant face aux phocéens, devant plus de 29 000 spectateurs.

Les violets en manque de réalisme devant le but adverse

Mais au coup de sifflet final, c'est sur un score nul et vierge (0-0) que les deux formations se sont séparées. Non pas que le Téf' n'ait pas été à la hauteur de l'événement face à la bande de Dimitri Payet et consorts. Loin de là. Sur l'ensemble des 90 minutes, ce sont bien les pitchounes qui ont globalement dominé ce choc, se procurant les plus nettes occasions, avec Braithwaite heurtant la transversale (10è) ou manquant de peu le cadre sur une tête (66è), et Pelé se couchant bien sur une frappe en angle fermée de Delort (15è). Au final, beaucoup de situations qui auraient pu, qui auraient du, finir au fond des filets de Yohan Pelé. Frustrant.

Un nul qui n'arrange personne

Avant ce match, le Téfécé espérait poursuivre dans la lancée de son succès obtenu dans le derby de l'Occitanie la semaine passée (0-1), et ainsi recoller au wagon des places européennes. Sixième du classement, une place, potentiellement qualificative pour l'Europa League la saison prochaine, les marseillais n'étaient en effet qu'à 7 longueurs des violets. Mais avec ce nul, les protégés de Pascal Dupraz peuvent certainement dire adieu à l'Europe.. Quant à l'OM, il n'avance pas plus de son côté, lui qui espérait se rapprocher de Bordeaux, cinquième.