Pour son premier match amical, Laval concède le nul (1-1) contre Quevilly-Rouen

Premier match de préparation estival et premier match nul. Un partout contre une solide équipe de Quevilly-Rouen, promue en Ligue 2.

Devant près de 500 spectateurs à Gorron, le Stade Lavallois new look a offert son premier match (1-1). Une partie forcément décousue avec deux équipes différentes à chaque période pour les deux équipes. Les jeunes du club lavallois étaient même majoritaires dans chacune des équipes ! Logique après les 20 départs à l'intersaison. Résultat donc, un match équilibré où Laval a mieux commencé grâce aux percussions sur les ailes d'Ambroise Gboho avant une seconde période plus compliquée. Quevilly-Rouen, promu en Ligue 2, s'est réveillé et a buté à de nombreuses reprises sur le portier lavallois Maxime Hautbois. Paradoxalement, ce sont les Normands qui ont ouvert le score à la 31e grâce à Nicolas Barthélémy. Avant l'égalisation de Davel Mayela (46e) sur un centre de Gabriel Etinof.

Commentaire du coach, Jean-Marc Nobilo à la fin du match : "On est dans l'investissement, ça fait partie des valeurs du club. Les jeunes ont commencé à jouer aujourd'hui. L'objectif, c'est de mettre des jeunes issus du centre de formation au bon moment pour faire gagner l'équipe première".

Prochain match pour les Lavallois, samedi prochain à Changé contre Cholet (National 1). Coup d'envoi à 18h30.