Pour son retour en ligue 2, le Mans FC affronte ce samedi 27 juillet l'un des favoris du championnat, le RC Lens

Plus de 16.000 places avaient été vendues, ce vendredi 26 juillet au soir, pour la rencontre entre le Mans FC et le RC Lens, qui se tient ce samedi 27 juillet. Les Manceaux jouent à domicile pour leur premier match de la saison 2019-2020 du championnat de ligue 2, qui les oppose à l'une des équipes favorites, le RC Lens. Les Lensois avaient terminé en cinquième place du classement de la deuxième division la saison dernière.

Ce vendredi, à la veille du match, l'entraîneur du Mans FC, Richard Déziré, affichait un état d'esprit plutôt paisible.

Je ressens beaucoup de sérénité, de tranquillité. Ma crainte, c'est d'être inhibé par l'enjeu, d'être inhibé par cette première, pour une partie de l'effectif, au MMArena, face au plus gros favori de ce championnat et dans un stade copieusement garni pour un 27 juillet" - Richard Déziré, entraîneur du Mans FC

Cette saison, le Mans FC revient en ligue 2 après l'avoir quittée et être tombée en division d'honneur il y a six ans, à l'issue de la saison 2012-2013. L'objectif, cette année, c'est le maintien en deuxième division, affirme l'entraîneur du Mans FC, Richard Déziré. Ce que confirme Yohann Thuram, le gardien du Mans FC.

L’objectif, c’est d’abord le maintien. C’est l’objectif principal du club, il ne faut pas oublier d’où on vient. On reste dans notre humilité, parce que c’est ce qui fait que l’équipe du Mans est là aujourd’hui. [...] Bien sûr qu’on veut essayer de gagner tous nos matchs, c’est indéniable. Mais on sait aussi que la saison elle va être longue, on sait que c’est un marathon. - Yohann Thuram, gardien du Mans FC