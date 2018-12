Pour succéder à José Mourinho à Manchester United, on a une idée : Pascal Dupraz !

Par Christophe Van Veen, France Bleu Pays de Savoie

L'ancien coach d'Evian Thonon Gaillard l'a avoué il y a trois ans sur Canal Plus. Actuellement sans club, Pascal Dupraz rêve d'entraîner Manchester United. Why not ?