Pour Thaon-les-Vosges, le rêve de jouer contre une grande équipe de Ligue 1 en coupe de France

Après la qualification héroïque pour les 16emes de finale de coupe de France des footballeurs de l'ES Thaon (N3) face à Beauvais (N2) ce samedi (3-3, 4-2 aux tirs aux buts), c'est tout un club qui attend avec impatience le tirage au sort ce dimanche soir et rêve d'accueillir une équipe de Ligue 1.

En Ligue 1, Strasbourg, Lille et Rennes sont entre autres déjà

Peu avant 21h ce dimanche soir, les footballeurs et supporters vosgiens de Thaon devraient être fixés sur leur sort. Et connaître ainsi laquelle des 31 autres équipes qualifiées pour les 16emes de finale de coupe de France ils affronteront le week-end du 1er et 2 janvier prochain.

Après l'incroyable qualification au bout du suspens, ce samedi soir grâce à une égalisation à la dernière seconde après avoir pourtant été devant au score pendant une bonne partie du match, les Vosgiens qui évoluent en cinquième division rêvent d'affronter une équipe de Ligue 1.

Affronter le PSG ou une Ligue 1 ?

"Comme tout le monde, jouer le Paris-Saint-Germain si il se qualifie ce serait une belle affiche" estime ce dimanche sur France Bleu Sud Lorraine Nicolas Clasadonte, le président de l'ES Thaon. Accueillir le septuple ballon d'or Lionnel Messi, ou encore le champion du monde Kylian Mbappé ? Une affiche qui laisse rêveur le président, mais qui n'est pas une fin en soit, "n'importe quel club de Ligue 1 pourrait nous satisfaire" selon lui.

La magie de la coupe à Robert Sayer

Strasbourg, Rennes ou encore Lille sont déjà qualifiés, l'AS Nancy Lorraine en Ligue 2 également, le FC Metz affronte lui Bergerac ce dimanche après-midi.

De quoi en tout cas poursuivre la magie de la coupe de France qui a enveloppé le stade Robert Sayer pour le président Nicolas Clasadonte : "ce renversement de situation dans les dernières secondes a provoqué une explosion de joie, les garçons ont été fabuleux et n'ont rien lâché. Ils ont enflammé ce stade et donné beaucoup de bonheur à tout le monde".