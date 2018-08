Châteauroux, France

Les Castelroussins et Niortais se croisent depuis plus de 16 ans en ligue 2 ce sera encore le cas cette année. Cette veille du 15 août ils s'affrontent une nouvelle fois mais pour le compte du premier tour de la coupe de la ligue. Et c'est une première car ces deux équipes qui se connaissent bien donc ne se sont jamais rencontrées en Coupe de France ou encore en Coupe de la Ligue. Et en terme de confrontations, les statistiques plaident en faveur des Castelroussins. Uniquement au stade Gaston-Petit à Châteauroux et donc en championnat la Berri et Niort se sont affrontés à dix sept reprises. Les Castelroussins se sont imposés 13 fois pour 2 matchs nuls et seulement 2 défaites. Jean-Luc Vasseur l'entraîneur Berrichon prend ces chiffres avec le sourire :" Et bien voilà une bonne statistique ! Je suis heureux d'apprendre que cette équipe Niortaise nous réussis bien à domicile mais vous savez très bien aussi que le moindre grain de sable vient quelque fois balayer ces statistiques." Et ce grain de sable en question cela pourrait être les cadeaux que les Castelroussins offrent ces derniers temps à leurs adversaires. Par exemple, les deux buts encaissés à domicile face à Lorient (défaite 2 à 1) ou encore le pénalty concédé sur la pelouse de Valenciennes lors de la 3ème journée de ligue 2 (1-1). En revanche les Chamois Niortais ont très bien, négocié leur début de championnat. Ils restent certes sur une défaite face au promu Grenoble mais ils ont démarré leur championnat par deux succès 2 buts à 1 au Red-Star et 4 à 2 face au Clermont Foot Auvergne.

Ce mardi 14 Août il y aura un vainqueur et un vaincu sachant que la Berrichonne football et Niort joueront en championnat de ligue 2 trois jours plus tard. Niort (6ème) accueille vendredi à 20 heures Orléans la lanterne rouge. La Berri pour sa part reçoit le promu le Red Star l'actuel 18ème. Pour conserver une dynamique intéressante l'objectif aussi bien pour les Niortais que pour les Castelroussins est de se qualifier pour le 2ème tour de la coupe de la ligue. Nous aurons des éléments de réponse ce mardi 14 août vers 21h50 ou un peu plus tard lors de la fameuse séance de tirs aux buts car la prolongation de deux fois quinze minutes a été supprimée par la ligue de football professionnelle il y a deux ans en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire place directement au tirs aux buts.