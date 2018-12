Pourquoi l'AJ Auxerre est plus à l'aise en déplacement

Les footballeurs auxerrois, 13èmes de Ligue 2, sont à Châteauroux, le 12ème, ce vendredi soir. L'occasion, en cas de succès, de doubler leur adversaire et de confirmer leur série positive. Jouable car, cette saison, l'AJA a pris plus de points en déplacement qu'à domicile.

Auxerre, France

Seules quatre équipes, sur les vingt que compte la Ligue 2, offrent ce visage. Celui d'une formation plus à l'aise lorsqu'elle voyage que sur sa pelouse. L'AJA est l'une d'elles, avec 10 points grignotés en déplacement, contre 9 pris à domicile (avec un match de plus joué au stade Abbé Deschamps). Soit une unité de plus loin de l'Yonne et 4 buts marqués en plus également. Les équipiers de Birama Touré semblent plus à l'aise quand elles prennent le car ou l'avion. "A extérieur, les équipes sont chez elles, font le jeu et on procède en contre avec nos joueurs qui vont vite sur les côtés analyse le milieu de terrain icaunais. Et on arrive à les punir les équipes adverses comme ça. A domicile, on sait que l'on est attendu. Malgré notre classement moyen (13e), les équipes nous craignent un peu vu notre effectif. Les adversaires viennent et ferment un peu (défendent beaucoup plus leur but). Voila pourquoi on marque peu à domicile et plus à extérieur."

Les icaunais marquent plus et gagnent plus en déplacement Copier

Samuel Souprayen, défenseur: "Peut-être qu'inconsciemment, on a plus de pression à domicile."

Comme ces trois buts inscrits à Orléans (an août) ou ces quatre plantés à Sochaux (en novembre). Loin de l'Yonne. Pour le défenseur Samuel Souprayen, "c'est aussi peut-être le fait qu'inconsciemment, on a plus de pression à domicile. Il y a le public, on se doit de bien faire."

9èmes de la Ligue 2 sur le classement des matches à l'extérieur, les icaunais de Mohamed Yattara apparaissent au 16ème rang du classement à domicile. Ils semblent plus tendus devant leurs supporters. _"_Quant on est mené (à la marque), on a du mal à inverser la tendance, à inverser le score et gagner souligne l'attaquant. C'est peut-être pour ça que l'on a du mal à se livrer quand on joue à domicile."

Mais les icaunais se moquent un peu de cette tendance: "Dans la situation où on se trouve, on ne va pas remarquer la manière avec laquelle on prend des points" termine Yattara. Ils savent que leur remontée au classement passera par une série de bons résultats. Et quelque soit le coin de France où ils les décrochent.

Composition probable de l'AJA: Westberg - Arcus, Taclafred, Souprayen, Boto - Touré, Fomba, Sakhi - Mancini, Yattara, Philippoteaux (cap).

Châteauroux-AJA est à vivre en intégralité, ce vendredi soir, sur France Bleu Auxerre dès 20H00.

Le Facebook Live, depuis le stade Gaston Petit, c'est à partir de 19H30.