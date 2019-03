Pourquoi l'AJ Auxerre s'est-elle grippée en deux mois?

Auxerre, France

Comment cette AJA si solide et si emballante, capable d'enchainer une série prometteuse de 9 matches sans défaite et d'empiler de larges succès (4-0 face à Grenoble, 4-0 au Gazélec Ajaccio, 4-0 devant Orléans) pour remonter au classement, comment cette AJA qui avait atteint son pic de confiance mi-janvier, a-t-elle pu changer de visage à ce point?

S'il est impossible de tout expliquer dans le football, quelques éléments permettent d'analyser cette passe compliquée des icaunais.

Mickaël Tacalfred, défenseur: "On ne fait peut-être pas les efforts tous ensemble"

Car on ne reconnait plus cette AJA, dont la solidité était une grande force, et qui vient d'encaisser 6 buts en 3 matches, soit autant que sur les 14 matches précédents en L2. Forcément, quelque chose s'est cassé. _"_On est une équipe qui ne défend peut-être pas assez en bloc. C'était une de nos forces. On concédait peu d'occasions et peu de buts note Mickaël Tacalfred, l'un des défenseurs auxerrois. Aujourd'hui, on ne fait peut-être pas les efforts tous ensemble. Après, on fait aussi des erreurs individuelles et on les paie cash."

Pourquoi l'AJA s'est-elle grippée? Copier

Trop de compositions d'équipes différentes?

Après avoir trouvé une ossature, pour relancer son équipe, invaincue en neuf rendez-vous de novembre à fin janvier, l'entraineur Pablo Correa effectue de nouveau quelques changements à chaque sortie de sa formation. Une instabilité qui peut aussi expliquer une partie des difficultés actuelles de l'AJA. "De matches en matches, il y a pas mal de changements qui se font et cela peut aussi perturber l'équipe, même si cela ne devrait pas concède Mickaël Tacalfred. _On avait trouvé une certaine stabilité et aujourd'hui, on ne l'a plus._"

Pour Romain Philippoteaux, "c'est un cercle vicieux"

Mais il n'y a pas que le secteur défensif auxerrois qui est en souffrance. A l'autre bout du terrain, l''AJA ne parvient plus non plus à marquer. Alors que son attaque était encore impressionnante début janvier, Romain Philippoteaux et ses équipiers viennent d'inscrire 2 petits buts en 7 matches: "C'est un cercle vicieux, un mélange selon l'ailier auxerrois. Quand ca va un peu moins bien, il y a un peu moins de confiance, on tente un peu moins. La réussite est moins là aussi. En ce moment, on manque de tranchant dans les deux zones. On a bien travaillé cette semaine et j'espère que cela va porter ses fruits contre Béziers car là-bas, ce sera un match très compliqué et il va falloir mettre le bleu de chauffe d'entrée de match."

Car au moment de se rendre dans l'Hérault, pour défier des biterrois avant-derniers de Ligue 2, les seuls à ne pas avoir emporté le moindre match à domicile et incapables de gagner depuis 14 matches, l'AJA va tenter d'éviter une nouvelle désillusion, elle qui n'a jamais perdu 4 matches de suite en championnat cette saison.

Beaucoup de changements attendus?

Pour relancer sa formation, qui reste sur 1 seule victoire en 7 matches, et trois défaites, l'entraineur Pablo Correa devrait modifier son équipe.

Composition probable de l'AJA: Michel - Arcus, Bellugou, Souprayen, Boto - Mancini, Bi. Touré, Adéoti (cap), Philippoteaux - Bégraoui, Merdji.

Béziers-AJA est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20H00.

Dès 19H30, place au direct Facebook, l'occasion pour vous d'échanger avec notre journaliste Bruno Blanzat depuis le stade de la Méditerranée de Béziers.