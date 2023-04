Pourquoi l'OM est exceptionnel en déplacement et peut espérer le record, ce soir, à Lorient!

En ce dimanche de Pâques, il y a ceux qui chassent les œufs. Et ceux qui chassent le record.

Les footballeurs marseillais apprécient sûrement le chocolat, mais comptent surtout entrer dans l'histoire. Une victoire en Bretagne, pour un 9ème succès de suite en déplacement, et le record historique du championnat de France serait atteint. L'OM est la meilleure formation de Ligue 1 à l'extérieur, avec 35 points sur 42 possibles. Mais comment expliquer de telles performances loin des Bouches-du-Rhône?

L'hypothèse du "rachat" selon Baptiste

Pour Baptiste, c’est le fait que les olympiens soient sous pression en déplacement qui explique ces prestations loin des Bouches du Rhône. "Du fait qu'ils aient fait peut-être un mauvais résultat au Vélodrome, ils veulent se racheter en rattrapant les trois points autre part selon ce supporter. Contre des bonnes équipes, ils arrivent à faire de très bons résultat même si c'est c'est souvent serré jusqu'au bout. On se fait un peu peur mais on arrive arracher, avec envie, les trois points et cela fait plaisir!"

Alexandre "sent presque qu'il ne pourrait rien arriver à l'OM, qui a, aussi, de la réussite" à l'extérieur

Les supporters serrent les fesses mais ca passe. Et tout le temps. Depuis 4 mois… l'unique revers olympien en déplacement en L1 cette saison (pour trois au total, en comptant les deux défaites en Ligue des Champions à Tottenham et Francfort). datant du mois d'octobre, à Paris (0-1). 'On le sent, on est serein. A l'extérieur, on sent presque qu'il ne pourrait rien nous arriver savoure Alexandre*. Par exemple, à Reims* (Le 19/03, succès 2-1) à la fin, on a le poteau (qui sauve l'OM). On a cette réussite".

Pour Sead Kolasinac, l'OM bénéficie "des espaces laissés par l'adversaire", avec l'arme de la contre-attaque

En complément, Sead Kolasinac y voit une explication tactique. Le défenseur olympien constate que "les équipes adverses attaquent plus et laissent plus d’espace quand elles jouent sur leur terrain, ce qui permet à l'OM de miser sur les contre-attaques, l'un de ses points forts*. On arrive donc à plus les presser et peut-être que leurs joueurs sont plus nerveux* selon le solide bosnien, attendu au cœur de la défense ce soir en Bretagne, où L'OM récupère Léonardo Balerdi, après deux rencontres de suspension. Donc on se crée plus d’occasions. On va essayer de le refaire ce dimanche…"

A Lorient, où l’OM, qui pourra compter sur 700 supporters, dans l'espace visiteurs, peut battre le record historique du championnat de France.

Après, il sera temps de retrouver la recette du succès… au Vélodrome.