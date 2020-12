L'OM, 6e provisoire, a une occasion en or à saisir, ce vendredi, à Nîmes (16e), à vivre dès 21H00 sur France Bleu Provence. Les marseillais peuvent mettre la pression sur leurs concurrents directs qui se rencontrent lors de cette 13e journée de L1 et confirmer leur belle santé en déplacement.

Pourquoi l'OM est-il invaincu depuis plus d'un an à l'extérieur?

Connaissez-vous l'endroit où l'OM a perdu pour la dernière fois en championnat?

Allez-y, remontez encore le temps, remontez... C'était le 27 octobre 2019. Il y a donc plus d'un an! On s'en rappelle coté olympien car c'était à Paris, face au PSG et pour une belle claque (0-4). Depuis, les marseillais n'ont pas une seule fois tendu l'autre joue. Ils n'ont plus perdu une seule de leur rencontre de Ligue 1 en déplacement.

L'OM, meilleur équipe de Ligue 1 en déplacement: 13 points sur 15 possibles

A l’extérieur en Ligue 1 l’OM, c’est du costaud avec 13 matches d'affilée sans défaite. Et pas que chez des pinpins. Sur ces 13 rendez-vous, il y en a 5 cette saison, pour 4 succès. Mais pourquoi donc Jordan Amavi et ses équipiers sont-ils si solides une fois qu’ils prennent l’avion ? Est-ce une question de style de jeu? "Non, pas spécialement répond le latéral gauche marseillais.Peut-être que c'est mental et que l'on se dit, "c'est à l'extérieur, il faut gagner", quelque soit le contenu du match, mais je n'ai pas d'explication particulière à çà. Quand on rentre sur le terrain, on se dit qu'il faut rentrer sur le terrain pour gagner. Tout le temps." Et quelque soit l'endroit donc.

Comment expliquer cette solidité de l'OM en déplacement?

Je ne fais rien de différent sur les approches du match. C'est pour cela que moi même, je suis curieux. André Villas-Boas, entraineur de l'OM

Peu ou pas d’explication chez le défenseur sur cette solidité marseillaise à travers l’hexagone. On tente donc notre chance avec l’entraineur André Villas-Boas qui doit bien connaitre la raison. _"_C'est curieux explique d'emblée le technicien portugais, je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce lié à l'attention, la concentration? Je ne fais rien de différent sur les approches du match. C'est pour cela que moi même, je suis curieux. Mais ce niveau de performance à l'extérieur est très bon et cela nous donne confiance. On a tout expérimenté, les stades pleins ou vides et on continue d'être performant."

Une vraie marque de fabrique de l’OM qui, depuis l’arrivée de son technicien portugais il y a un an et demi, n’a perdu que deux fois en 18 déplacements de Ligue 1. A Amiens et au PSG. Des revers qui remontent à plus d’un an. Une série que les olympiens n'ont pas envie d'achever ce vendredi, chez des crocos dans le dur et en difficulté sur leur pelouse.