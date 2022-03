Pourquoi l'US Orléans a calé dans sa remontée au classement de National ?

Ni le résultat, ni la manière. Tel est le constat de la 26ème journée de National pour l'US Orléans, accrochée ce vendredi (0-0) par une équipe de Cholet pas beaucoup plus convaincante. Le problème, c'est que la situation semble s'enliser côté loirétain, avec une incapacité à s'imposer depuis désormais plus d'un mois (la dernière victoire remonte au 14 février, face au Red Star). En 2022, l'USO n'a certes perdu qu'une fois, face à Villefranche (1-2), début mars, mais enchaîne les matchs nuls. Des résultats qui ont pour conséquence une 11ème place au classement et la fin de l'illusion : aller accrocher le podium. Alors pourquoi ça ne fonctionne plus ?

La défaite contre Villefranche, un gros coup derrière la tête

D'abord, il y a cette fin de série, actée le 4 mars face aux Rhodaniens du FC Villefranche Beaujolais. Une défaite 2-1 alors que l'US Orléans menait à la mi-temps, mais en 10 minutes, l'équipe de Xavier Collin s'est fait retourner. "On a fait une bonne série, on a pensé à un moment donné qu'on allait regarder vers le haut, et le match de Villefranche c'est un coup d''arrêt qui nous fait abandonner nos espoirs de montée", a confirmé l'entraîneur orléanais après le nul contre Cholet.

Un avis partagé par le défenseur central Cédric Yambéré : "Peut-être qu'on s'est vus un peu trop beau et qu'il y a un peu de décompression depuis Villefranche. Chaque match, on doit le jouer à fond, il faut qu'on se remette la tête à l'endroit pour être fier de nos matchs. Villefranche, c'est là où on casse notre série et on n'a pas su rebondir contre Bastia-Borgo. Pareil contre Cholet, où non seulement on n'a pas su rebondir, mais en plus on n'a pas fait une bonne prestation. Ce sont des choses qui s'accumulent. Le terrain ça ne ment pas, on le voit et vous l'avez vu aussi."

Un effectif trop juste ?

Mais ce qui handicape cette équipe orléanaise, c'est son manque de profondeur de banc et par extension de solutions. Particulièrement sur le front de l'attaque, avec quatre départs au mercato hivernal (Carnéjy Antoine, Moussa Seydi, Fabien Ourega et Aymen Souda), pour une seule arrivée (Mohamed Cissé). Si le système en 3-5-2 apporte un équilibre défensif indéniable (quatre matchs sans encaisser de but en 2022), il réduit les solutions offensives. "Le ratio de buts qu'on a mis dans le jeu, en enlevant les coups de pieds arrêtés, c'est pauvre. On est en dessous du niveau qu'on doit être pour jouer le haut du tableau", constate Xavier Collin. Les faits donnent raison au coach orléanais : plus de la moitié des buts marqués en 2022 découlent d'un coup de pied arrêté : sept en sont issus sur les 13 réalisations loirétaines.

On n'a pas d'attaquants dignes de jouer la montée en National - Xavier Collin, entraîneur de l'US Orléans

Un manque de profondeur de banc qui cause une réaction en chaîne, puisqu'avec cet effectif limité en nombre, les absences sont plus difficiles à remplacer. Le meilleur exemple, c'est celui d'Hicham Benkaïd. Meilleur buteur et passeur du club (cinq buts, quatre passes décisives), c'est de lui que vient les opportunités offensives de l'USO. Or, sans le numéro 10, il y a clairement eu un manque pour amener du danger sur les buts adverses, lors de sa suspension de trois matchs. Même si lui aussi n'a pas été à son niveau habituel face à Cholet.

Mais il ne faut pas oublier non plus Jimmy Halby-Touré, dont l'apport sur son aile droite n'est pas négligeable offensivement. Physiquement, l'ancien joueur de Romorantin est éprouvé et n'a pas pu jouer ce vendredi et à Annecy. Il a aussi paru emprunté face à Villefranche. Sans remplaçant, c'est Loïc Goujon qui assure l'intérim. L'ancien auxerrois y est convaincant, mais apporte forcément moins devant, et il manque aussi au coeur du jeu.

Retour à une défense à quatre ?

Et Xavier Collin va même plus loin. L'ancien défenseur charge la qualité de ses attaquants : "On a un vrai déficit de qualité individuelle et offensive. Aujourd'hui, on n'a pas d'attaquants dignes de jouer la montée en National. On fait avec. On a des bons garçons, généreux, mais pas aguerris pour la montée. Esteban (Lepaul) est un jeune joueur qui a marqué, qui a eu une bonne période, qui est dans une phase un petit peu plus compliquée, mais en terme d'expérience pour jouer le haut de tableau du National, c'est pas prêt. Il faut remettre les choses à l'endroit, dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui sur le plan offensif on est en-dessous du niveau pour être performant. C'est tout."

En attendant de savoir à quoi ressemblera l'effectif orléanais la saison prochaine, quatre joueurs seulement seront encore sous contrat en 2022/2023 (Fred Dembi, Jimmy Halby-Touré, Liamine Mokdad et Ibrahim Sangaré), quelles solutions peut trouver le staff pour relancer la machine ? A en croire Xavier Collin après la rencontre de Cholet, on peut s'attendre à un changement de dispositif tactique. Avec un retour probable à une défense à quatre pour apporter plus de joueurs en phase offensive. Réponse vendredi à Avranches, face au 13ème de National.