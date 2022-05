Pourquoi le centre de formation de l'US Orléans devrait bien fermer en fin de saison

Il avait ouvert en juillet 2019, mais moins de trois ans après sa création, le centre de formation de l'US Orléans devrait fermer officiellement ses portes dans les prochaines semaines. Aucune décision officielle n'a encore été prise mais l'annonce a déjà été faite au sein du club au début du mois d'avril, comme révélé par nos confrères de La République du Centre. Et la raison de cette fermeture est simple : le centre coûte un million 200.000 euros par saison à l'USO. C'est trop cher pour le club, qui veut faire des économies et se concentrer sur l'équipe première, dont l'objectif est de retrouver la Ligue 2 le plus rapidement possible.

"Pas de ressources supplémentaires" pour le club

"C'est acté sur le principe", affirme Boris Luce, le directeur général de l'USO. "La motivation est uniquement financière, on l'a fait fonctionner avec un peu plus d'un million d'euros de budget, et c'est du bricolage. Il nous faudrait un million 500.000 euros, et on ne les a pas du tout", poursuit le numéro deux du club. Une décision comprise et acceptée par Patrick Laurent, président de l'association USO Foot, en charge notamment du centre de formation : "On a fait les comptes et on n'a effectivement plus les moyens de le financer, c'est à contrecœur et avec beaucoup de regrets, mais les exigences financières nous rattrapent. Fermer un centre c'est toujours triste, parce que c'est à qu'on fait peut-être les talents de demain."

Mais attention, ce million 200.000 euros qui ne servira plus au centre de formation ne va pas être redirigé vers l'équipe première pour recruter ou augmenter la masse salariale. "Cet argent est enlevé du budget global, mais il n'y a pas de ressources supplémentaires aujourd'hui du fait de la fermeture du centre de formation", précise Boris Luce.

On sera sans doute moins attractifs - David le Moal, éducateur et entraîneur des U18 et U19 de l'US Orléans

Quelles conséquences ?

L'arrêt du centre entraîne la fin des solutions d'hébergement, de restauration, de suivi médical et scolaire sur le site de la Source pour les pensionnaires. S'il n'y aura pas de conséquences sportives immédiates, puisque les équipes de jeunes (U16, U17, U18 et U19) vont continuer d'exister et de jouer chaque weekend, le problème se situe au niveau de l'image. Sans l'étiquette "centre de formation", difficile d'attirer les meilleurs potentiels.

"On sera sans doute moins attractifs. Des clubs qui n'ont pas d'hébergement, qui ont des scolarités sans aménagement d'horaires, ce n'est pas à la hauteur des centres de formation. Dans la concurrence on risque d'être un cran en-dessous par rapports à d'autres clubs", reconnaît David Le Moal, éducateur et entraîneur des U18 et U19 de l'US Orléans, qui regarde tout de même l'avenir avec optimisme : "Ça n'empêche pas qu'avant le centre, ça marchait plutôt bien à notre niveau et on sait que l'existant sera quand même positif" L'idée, sera désormais de se concentrer encore davantage sur des profils issus d'Orléans, du Loiret et du Centre Val-de-Loire.

Exil attendu des jeunes joueurs du centre de formation

Mais comment cette décision a-t-elle été prise par les jeunes et les éducateurs ? Selon David Le Moal, les U18 et 19 ne semblent "pas préoccupés". C'est davantage les catégories inférieures qui se poseraient des questions. "Les U16 et U17 eux sont au début de leur cycle de formation, ils doivent avoir une visibilité sur environ trois ans, donc c'est plus compliqué par rapport à la réflexion", explique le Breton de 37 ans.

David Le Moal, éducateur et entraîneur des U18 et U19 de l'USO, s'attend à avoir quelques difficultés supplémentaires pour recruter des jeunes talents dans les équipes de jeunes. © Radio France - Thomas Vichard

Reste à savoir si les jeunes du centre vont réussir à s'exiler vers d'autres structures professionnelles. L'entraîneur des U18 et U19 s'y attend : "Même si on va fonctionner comme un centre, on n'aura pas cette entité là. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir des espoirs et des ambitions. Ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de grands changements pour eux, surtout pour les joueurs qui sont Orléanais ou issus du bassin du Centre Val-de-Loire."

A l'issue de ces trois ans d'existence (ce qui est très peu pour "produire" des footballeurs professionnels), l'US Orléans aura notamment vu l'éclosion de Liamine Mokdad avec l'équipe première. Le milieu de terrain de 21 ans, l'une des révélations de cette saison, a terminé sa formation dans le Loiret, après avoir fait ses classes à l'INF Clairefontaine et Aubervilliers.