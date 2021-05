National : Pourquoi Le Mans FC peut créer la surprise

Pour la dernière journée de National, les footballeurs du Mans FC reçoivent Annecy ce samedi 15 mai. Un match à enjeux puisque les Sang et or peuvent encore accrocher une place de barragiste. Pour cela il faudrait à la fois une victoire face à Annecy et une défaite du troisième Villefranche.

Ce samedi 15 mai l'équipe de football du Mans FC reçoit Annecy pour la dernière journée de championnat de National. Un match sous haute pression puisque les Sang et or actuellement 4ᵉ au classement ont encore une minime chance d'arracher la troisième place synonyme de barrage. Pour cela il faudrait impérativement qu'ils s'imposent face à leur adversaire du soir Annecy, et que l'actuel troisième Villefranche perde face au SC Lyon la lanterne rouge du championnat. Une addition qui ne semble pas forcément évidente à première vue seulement en y regardant de plus près les sang et or ont plusieurs raisons d'y croire.

Villefranche joue un derby sous haute tension

Tout d'abord le troisième Villefranche joue un derby du Rhône face à Lyon samedi et le moins que l'on puisse dire c'est que les Lyonnais ne souhaitent absolument pas voir leur voisin se qualifier pour les barrages et de leur côté une victoire leur permettrait de se sauver et de ne pas descendre en National 2. Vendredi 14 mai l'équipe du SC Lyon a même affiché pendant quelques minutes le logo du Mans FC en photo de profil sur son compte Twitter, ce qui a beaucoup fait réagir les internautes.

L'équipe d'Annecy vient "en touriste" au MMArena

Du côté du Mans FC , leur adversaire du soir Annecy n'a plus rien à jouer dans le championnat. Les Savoyards ont assuré tranquillement leur maintien lundi dernier en s'imposant face à Boulogne 4-0 et prennent donc ce match comme une rencontre amicale sans enjeux. C'est en tout cas ce que révèle l'attaquant d'Annecy Anthony Le Tallec :

Vu qu'on est maintenu on a bien relâché la pression et on n'a pas travaillé ce dernier match contre Le Mans pour le gagner. C'est un dernier match qu'on va prendre avec plaisir et je pense qu'il va surtout y avoir beaucoup de changements.

Anthony Le Tallec, attaquant du FC Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Cela promet donc une dernière journée de championnat riche en rebondissements, avec l'espoir d'une deuxième "reMANStada" pour les joueurs du Mans FC.

Le groupe retenu :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Mans FC - FC Annecy. Coup d'envoi à 18h ce samedi 15 mai au MMArena.