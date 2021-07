Pourquoi les joueurs pros du Toulouse Football Club ne se sont pas encore entraînés sur les nouveaux terrains

Les terrains du TFC ont souvent été critiqués, voire moqués. Ils sont vétustes, sont parfois gorgés d'eau ; il y avait même eu des champignons sur la pelouse, il y a quelques années. Pour avoir des entrainements dignes de ce nom, la mairie de Toulouse a fait construire deux nouveaux terrains sur des anciens du complexe Daniel Foucher, près des installations actuelles du Tef', sur l'île du Ramier. Ces deux terrains neufs sont bien là, mais les footballeurs professionnels ne se sont toujours entraînés dessus.

Des travaux de clôture en retard

La maire de Toulouse s'en explique auprès de France Bleu Occitanie : "Les deux terrains d’entrainement créés sont terminés et opérationnels. En revanche, les travaux de clôture et de pose de pare-ballons –indispensables pour l’entrainement- ont pris du retard, essentiellement à cause des délais d’approvisionnement et d’acheminement de la matière première nécessaire à leur fabrication. Ils devraient être achevés d’ici la fin de l’été." Pas sûr donc que ce soit avant la reprise de la Ligue 2, le 24 juillet, avec la réception d'Ajaccio.

D'ici là, la mairie travaille "en concertation avec le TFC pour évaluer les impacts sur l’activité du club et trouver les solutions les plus adaptées à la poursuite de l’entraînement du groupe pro. Elle a notamment décalé des travaux prévus sur les autres terrains".

Des terrains "nouvelle génération"

Les deux terrains hybrides dernière génération (des billards comme on les appelle dans le monde du foot) ont été construits pour 3 millions d'euros. Ils sont fabriqués avec de la fibre synthétique, mêlée au gazon ; c'est la même technique que pour la pelouse d'Ernest Wallon du Stade Toulousain (qui connaît son calendrier pour la prochaine saison de Top 14). La mairie refait aussi un terrain synthétique pour 408.000 euros et refait deux terrains d'entrainement pour plus de 800.000 euros