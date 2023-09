Pourquoi Mamady Bangré joue peu au TFC ? Carles Martinez Novell s'explique

Lors des six premières journées de Ligue 1, Mamady Bangré n'est entré que deux fois en jeu sous le maillot du TFC. Une petite minute face au PSG et 18 minutes passées sur la pelouse du Vélodrome à Marseille (1-1). C'est tout.

"Il est vraiment proche"

Le coach Carles Martinez Novell a évoqué la situation de son joueur ce vendredi, avant la réception de Metz au Stadium prévue dimanche pour le compte de la septième journée de Ligue 1 : "C'est difficile pour lui bien sûr. On travaille et on discute beaucoup avec lui. Dans de nombreux matchs, la réflexion était vraiment de jouer avec Mamady. Mais pour différentes raisons, les choses ont dû être changées en cours de route. Il s'entraîne très bien, il progresse, Mon sentiment c'est que s'il veut nous aider encore plus, il doit encore passer ce petit cap. Mais il est vraiment très proche. Il le sait, et on verra pour dimanche."

Les absences de Zakaria Aboukhlal et d'Ibrahim Cissoko permettront peut-être à Mamady Bangré d'obtenir un peu plus de temps de jeu dans les semaines qui viennent. Lui qui avait réalisé une saison pleine avec QRM la saison dernière à l'étage inférieur. En Normandie, Bangré a disputé 37 des 38 journées de Ligue 2 pour neuf buts et cinq passes décisives.