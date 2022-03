Football - Quel est le rôle de la "PSG Academy" de Dijon ?

Mercredi 9 mars 2022, le PSG va tenter de se qualifier en 1/4 de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Mais saviez-vous que le club de la capitale avait une antenne à Dijon, la "PSG Academy"? Notoriété, futurs talents et plaisir plutôt que compétition, on vous explique le concept.

Il n'y a pas les clubs comme l'ASPTT, le DUC, l'USCD ou le DFCO qui entrainent des enfants à jouer au foot à Dijon. Il y a aussi ... le PSG. Oui, le Paris Saint-Germain, le club de Mbappé, Neymar et Messi, qui caracole en tête de la Ligue 1 et qui est toujours en quête de sa première Ligue des champions. La "PSG Acadamy" de Dijon organise depuis 2015 des stages pendant les vacances et des entrainements tous les mercredis et samedis, sur les terrains de l'Urban Soccer de Saint-Appolinaire. La différence avec un club "classique" ? Il s'agit de foot en intérieur, à cinq contre cinq, sur une pelouse synthétique. Et avec uniquement de l'entrainement, il n'y a pas de compétitions entre les joueurs ni de matchs le weekend.

Quel(s) intérêt(s) pour le PSG ?

On dénombre vingt "PSG Academy" en France. Pour un total de 150 écoles dans le monde, sur 16 pays répartis sur quatre continents, comme l'expliquait chez nos confrères de France Bleu Paris Nadia Benmokhtar, responsable du développement de la marque PSG à l’international. L'un des objectifs : asseoir et augmenter la notoriété de la marque PSG, en France et dans le monde. Valérian Perrin, titulaire du BEF, le brevet d'entraîneur, et responsable de l'académie dijonnaise, le reconnaît : "Ils diversifient leurs pratiques. Il y a cette idée-là, c'est l'image de marque du PSG qui est vendue, on vend des maillots, des pulls, des k-ways PSG. Evidemment, ça cherche à toucher un public très large sur toute la France".

Ces académies, c'est aussi la possibilité pour le PSG de débusquer des talents. Même si ce n'est pas le but premier. "Ce n'est pas du tout un centre de formation, des parents nous contactent pour ça des fois, raconte Valérian Perrin. C'est vraiment une section loisir. Donc non, il n'y aura sûrement pas de futur Mbappé ici. Mais on ne sait jamais, s'il y a des joueurs qui ressortent du lot, c'est aussi un moyen pour eux de toucher le plus d'enfants possible". Dénicher une pépite dans une "PSG Academy", ce sera peut-être le cas ailleurs, mais ça semble plus compliqué à Dijon. "C'est moins vrai ici pour Dijon, parce que les meilleurs joueurs seront plutôt dans les clubs, détaille Valérian Perrin. Mais pour la région parisienne, il y aura de très bon joueurs dans les "PSG Academy"".

La performance, de toute façon, n'est pas ce qui est recherché à Dijon, ni par les enfants, ni par leurs entraîneurs : "Il faut qu'ils viennent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire, tout en essayant de progresser. On n'est pas dans un esprit compétition, il n'y a pas de convocations pour les matchs le weekend ou des classements pas niveaux", développe Valérian Perrin.

"Rêver plus grand", ça coûte plus cher

L'inscription à l'année dans la PSG Academy de Dijon coûte 349 euros - 239 euros pour le "baby football", réservé aux enfants de moins de cinq ans. Elle comprend les entraînements et une tenue. Pour comparer, l'inscription annuelle dans un club "classique", géré par une association, revient plus de deux fois moins cher : 130 euros par exemple pour le DUC, le Dijon Université club, entre la licence, la cotisation et une tenue en dotation.

Une différence de prix logique selon Valérian Perrin, responsable de l'antenne de Dijon. Il évoque le "confort d'entrainement, en intérieur, avec un terrain toujours bon. Il n'y a jamais de neige, jamais de pluie". Selon lui, c'est également la garantie d'un football "en effectifs réduits", avec des enfants qui "touchent beaucoup plus le ballon en extérieur, vu que c'est en 5 contre 5".

Il est possible d'acheter des maillots du PSG à la boutique de l'Urban Soccer © Radio France - Adrien Beria