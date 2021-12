Pourquoi vous n'entendrez (ou ne lirez) pas de réactions après DFCO - Niort

Après une saison 2020/2021 marquée par les huis-clos à cause de la pandémie de Covid-19, les supporters ont pu retrouver leur place dans les stades de football. Les journalistes, également, ont pu retrouver leurs habitudes de travail. Mi-octobre, pour DFCO - Amiens, nous avons salué la réouverture des "zones mixtes" - cet espace qui permet d'interviewer librement les joueurs après les matchs. Or, face à la 5e vague de l'épidémie, ces zones mixtes ferment à nouveau. "La LFP a fait part à l’UJSF mardi en fin de journée de sa décision unilatérale et sans concertation de fermer les zones mixtes pour les journalistes non-détenteurs de droits accrédités à compter de la prochaine journée de Ligue 1 et Ligue 2", informe ainsi l'UJSF, le syndicat des journalistes de sport.

Pourquoi c'est problématique ?

Une situation inéquitable, qui conduit France Bleu Bourgogne, en signe de protestation, à ne pas couvrir la conférence de presse d'après-match samedi 11 décembre 2021, lors de DFCO - Niort pour la 18e journée de Ligue 2. Car les zones mixtes disparaissent à nouveau ... mais pas pour tout le monde.

Les "détenteurs de droits" - comprendre les diffuseurs, qui payent pour retransmettre les matchs - pourront toujours interviewer les joueurs à la fin des rencontres. "Pourquoi cette iniquité insupportable entre les médias qui payent et ceux qui ne payent pas alors que les conditions sanitaires sont identiques ?", se demande l'UJSF.

Pas d'interviews sur notre antenne

"La conférence de presse d’après match sera bien maintenue, et ce par la nécessité de fournir les réactions des deux entraîneurs au signal international des détenteurs de Droits, ces derniers - jamais présents dans la salle - reprenant les réponses aux questions des journalistes…à qui l’on interdit dans le même temps les zones mixtes", précise l'UJSF.

Si nous comprenons évidemment l'impératif sanitaire, nous déplorons le "deux poids, deux mesures". Symboliquement, en signe de désaccord, France Bleu Bourgogne a décidé de ne pas poser de questions lors de la conférence de presse d'après-match.

Vous ne pourrez donc pas entendre les réactions de Patrice Garande et de ses joueurs dans la matinale dimanche matin. Ni les lire dans notre compte-rendu, sur notre site. En espérant que, d'ici le match, cette décision soit revue, pour que nous puissions travailler convenablement et vous proposer une couverture "normale" de cette 18e journée de Ligue 2 - et de la suite du championnat.