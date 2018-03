Caen, France

La billetterie pour la demi-finale de Coupe de France entre Caen et le PSG au stade d'Ornano ouvre ce jeudi 29 mars 2018 en avant-première pour les abonnés 2017-2018 du club. Le match aura lieu le 18 avril à 21h. Ce jeudi 29 mars à partir de 10h, les abonnés pourront acheter leurs places via le site internet du Stade Malherbe Caen ou au guichet extérieur du stade d'Ornano porte 10, de 10h à 18h30 au tarif unique de dix euros (guichet également ouvert dimanche 1er avril à partir de 15h30 et après le match). Les abonnés pourront également acheter des places supplémentaires à un tarif préférentiel.

Tarif unique de dix euros pour chaque abonné

Autre option possible pour les abonnés : se présenter à la boutique officielle du club vendredi 30 et samedi 31 mars, mardi 3 et mercredi 4 avril de 10h à 18h30. La billetterie est ouverte uniquement aux abonnés du 29 mars au 4 avril. Le stade d'Ornano peut accueillir plus de 20.000 spectateurs et on peut supposer qu'ils seront au rendez-vous le mercredi 18 avril. Malherbe n'a pas connu une demi-finale de Coupe de France depuis vingt ans et l'adversaire parisien est particulièrement prestigieux.