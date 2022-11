Premier contrat pro pour le gardien de but Théo Chatelain au Stade Lavallois : "le plus dur commence"

Théo Chatelain est un jeune homme heureux en Mayenne. Ce mardi, à l'âge de 23 ans, le gardien de but a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Lavallois, un engagement d'un année plus une autre en cas de maintien en Ligue 2.

Il est arrivé chez les Tango à l'été 2021 en provenance d'Angers (L1) où malheureusement il n'a pas réussi à percer, "c'est le début d'un nouveau chapitre, le plus dur commence" a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement des Gandonnières.

Le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy, et l'entraîneur Olivier Frapolli vantent les qualités de ce gardien de but, le n°3 dans la hiérarchie actuelle du club, derrière Alexis Sauvage et Maxime Hautbois. "On a désormais trois gardiens de qualité dans le groupe. Théo s'est parfaitement intégré, c'est un garçon exemplaire, très bon sur sa ligne, des capacités aériennes et un jeu au pied intéressant. Il a une vraie personnalité pour commander sa défense" a détaillé le technicien mayennais.

Théo Chatelain va pouvoir encore progresser, montrer tout son potentiel au sein du groupe professionnel, "Alexis et Maxime ont un rôle important grâce à leur plus grande expérience, ils me donnent de précieux conseils". Il a eu l’occasion d'être sur le banc de touche à 18 reprises en National et en Ligue 2. Il a été titularisé à une reprise, la saison dernière, lors d'une rencontre face à Chantrigné en coupe de France.