Premier derby normand de la saison ce mardi soir entre le HAC et l'US Quevilly-Rouen Métropole !

Même nombre de points (11) au classement. 10e place pour le Havre, 11e pour Quevilly-Rouen Métropole. Ce derby normand s'annonce capital pour le HAC et QRM ce mardi soir, en pleine semaine marathon avec trois matchs à jouer en seulement sept jours. Un derby sur le papier, à suivre en direct et en intégralité dès 20 heures sur France Bleu Normandie. Mais rien à voir avec ce que l'on peut voir chaque année entre Lyon et Saint-Etienne ou Lens et Lille par exemple.

Je ne ressens aucune animosité à QRM avec le HAC, même avec l'autre club de Rouen. C'est plus facile pour travailler - Bruno Irles, entraîneur de QRM

"Je crois même qu'il y a un partenariat entre nous. C'est plutôt entre le FC Rouen et Caen qu'il y a rivalité avec le HAC il me semble", rajoute le coach des Rouges et Or. "On joue chaque match comme si c'était un derby. On va mettre la même intensité face au Havre que face à Auxerre (ndlr : QRM à fait 0 à 0 face aux Bourguignons). On n'aime pas perdre et on veut prendre les trois points à chaque fois", explique Ottman Dadoune, attaquant de QRM, deux jours avant la rencontre.

"Une équipe qui ne paie pas de mine"

Le Havre reste sur trois matchs nul consécutifs et a besoin de point pour lancer enfin sa saison. Le dernier en date, ce week-end face à la lanterne rouge Nancy (1-1). Au bord de la Manche, là aussi, on dirait presque que ce HAC-QRM n'a rien d'un derby. "C'est sur qu'il faut concrétiser, surtout face à Quevilly qui est juste à côté", note le joueur havrais Quentin Cornette. Mais à quelques heures du match, on ne ressent pas l'ambiance, l'atmosphère d'un derby entouré d'une rivalité historique.

On a l'habitude de jouer tous les matchs comme si c'était des derbys - Ottman Dadoune, attaquant de QRM

L'entraîneur havrais Paul Le Guen, champion de France à plusieurs reprises avec Lyon dans les années 2000, connaît bien ce que signifie un derby. Il a glissé quelques mots élogieux sur son prochain adversaire. "C'est une équipe qui ne paie pas de mine, une équipe intelligente. Ce sont de vrais compliments dans ma bouche", a-t-il dit. A l'époque, il aurait été difficile de le voir tenir ses propos face au rival stéphanois.