Premier gadin en Ligue 1 de l'OM depuis 4 mois

Méconnaissables, en manque de vitamine C, les marseillais s'inclinent logiquement 3-1 face à Nantes et devant leurs 60 000 spectateurs. Série d'invincibilité stoppée: Il n'y aura pas de 15ème matche sans défaite. Du coup, les poursuivants se rapprochent, un peu.

Les marseillais ne sont jamais montés sur un ring, mais ils savent désormais ce que ça fait de prendre une bonne droite. Ce coup que l'on ne voit pas forcément venir et qui vous sonne pour de bon. Solide et large 2e, 11 points de plus que son premier poursuivant, fort de 4 mois et 14 matches sans défaite, l'OM s'est fait cueillir à un moment presque inattendu, en confiance et dans un stade Vélodrome bondé et bruyant. Un OM finalement fessé par une équipe nantaise pourtant en manque de confiance, mais solide et peu impressionnée.

On a vite senti que les marseillais n'y étaient pas. Manque de peps, de gnac, l'une de leurs habituelles forces.

C'est grave! André Villas-Boas

Leur égalisation, magnifique par Sanson (40e), avant la pause et dans la foulée de l'ouverture du score des canaris permet d'y croire un peu. Le début de seconde période également. Mais on comprend vite après le 2e but nantais (53e) que la soirée ne sera pas marseillaise, même si le 3e but des canaris, en toute fin de match, relève de l’anecdote.

Difficile de digérer la fin de la longue série d'invincibilité Copier

"C'est grave" lâche même André Villas-Boas, mécontent de voir le break réalisé 7 jours plus tôt à Lille, être déjà effacé. "La frustration est surtout là. Malheureusement, la série de 3 victoires que l'on voulait s'arrête déjà."

Steve Mandanda n'est pas inquiet

Battu pour la première fois sur ses terres depuis 6 mois (11 matches) en L1, l'OM confirme aussi qu'il est plus à l'aise en déplacement que devant son public. "Inquiet? Non, relativise Steve Mandanda.On a une petite marge et on sait aussi que l'on a un groupe de qualité. Il ne faut pas se laisser abattre. C'est une déception pour tout le monde mais cela continue et on a va aller à Nîmes pour ramener des points."

Pour rattraper ces points perdus, aussi. Même si l'OM en compte 52 et reste allongé sur un matelas bien dodu de 9 longueurs ce dimanche matin, en attendant le duel entre rennes et Nîmes. Une fois ce crochet pris au menton digéré, les marseillais se rendront compte qu'ils sont toujours en pole position pour conserver leur 2ème place d'ici 3 mois.