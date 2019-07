Premier match de préparation victorieux pour l'ASSE face à Andrézieux-Bouthéon (2-1)

Andrézieux-Bouthéon, France

Le résultat importe généralement plus à la "petite" équipe qu'à la "grande", lors de ces matchs de préparation. C'est pourquoi l’entraîneur de l'ABFC (Andrézieux-Bouthéon Football Club, Nationale 2), Jean-Noël Cabezas, était un tout petit peu frustré après le match face au géant voisin, l'ASSE. "Ce penalty il était très généreux, mais bon c'est comme ça", grimaçait-il. Accordé à l'ASSE après une faute - discutable il est vrai - sur Vagner Dias Gonçalves, il était transformé par Makthar Gueye et permettait aux Verts de s'imposer.

Deux mi-temps, deux équipes

Les deux entraîneurs ont décidé de chacun aligner deux équipes complètement différentes en première et en deuxième mi-temps. À l'issue de la première période, où davantage de joueurs confirmés étaient sur la pelouse côté ASSE, les Verts menaient un but à zéro, signé Arnaud Nordin au quart d'heure de jeu, sur un service trois étoiles de Romain Hamouma.

Première sous le maillot vert

Quatre joueurs ont disputé leur tout premier match sous le maillot de l'AS Saint-Étienne dans cette première période. Harold Moukoudi en défense centrale, Alpha Nelson Sissoko au poste de latéral gauche, Franck Honorat sur l'aile droite, et puis Zaydou Youssouf, aligné au milieu de terrain à côté de Yann M'vila. Très à l'aise avec son pied gauche, il a usé et abusé des extérieurs du pied et régalé le public. Selon M'vila, c'était une première réussie.

Deuxième période plus brouillonne

En seconde mi-temps, le niveau était moins relevé mais le match pas moins agréable, plus débridé, d'autant qu'Andrézieux-Bouthéon égalisait rapidement via un ancien vert, Ebrima Bojang. Suivaient quelques coups d'éclats techniques de Dias, sans conséquence, jusqu'au penalty, but du 2-1 pour Saint-Étienne, score final. Pas de blessures ni d'un côté ni de l'autre, du public, match satisfaisant. Jean-Noël Cabezas, malgré la défaite, ne boudait pas son plaisir de jouer devant 3000 personnes : "ça fait toujours du bien, même si on sait qu'ils viennent pour les Verts, on a montré qu'on développait du jeu aussi".