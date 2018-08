Indre-et-Loire, France

Le Tours FC veut effacer sa désastreuse saison de Ligue 2 en ouvrant ce soir le championnat de National. Les tourangeaux se déplacent à Cholet pour leur premier match de la saison sous la férule de leur nouvel entraîneur René Lobello. Cholet, club qui avait fini 14ème de National la saison passée. René Lobello ne veut pas entendre dire que le Tours FC, relégué de Ligue 2, est l'un des favoris et qu'il va être l'équipe à battre

De l'intérieur, mes joueurs ne se considèrent pas comme çà, je ne vois pas le groupe toiser tout le monde dans ce championnat. Moi ce que je vois à l'entraînement ce sont 25 bonhommes qui mettent les mains dans le cambouis, qui ont beaucoup d'humilité dans le travail et qui ne se prennent pas pour d'autres. Il y a de l'écoute et de l'investissement, c'est çà qui va nous donner la confiance et aucune autre considération -René Lobello, entraîneur du TFC

René Lobello, le nouvel entraîneur des Bleus, déclare qu'il faut reconstruire l'équipe entièrement car c'est un Tours FC largement remanié par rapport à l'équipe de Ligue 2 qui va débuter la saison ce soir. Le club a perdu 10 joueurs pendant le mercato dont 8 joueurs majeurs qui formaient l'ossature de l'équipe de Ligue 2 : Belkebla, Bergougnoux, Gradit, Cissé, Miguel, Konaté, Raveloson, N'Doye. 8 nouveaux joueurs ont été recrutés: Florian Fabre (Nîmes et Gazélec Ajaccio), Akim Abdallah (ESTAC), Distel Zola (jeune international congolais), Victor Lobry (Limoges), Béni Nkololo ( Avranches), Florent Stevans (Charleroi). Plus l'expérimenté gardien de but de Ligue 2 Steeve Elana et l'ex-professionnel de Reims Christophe Glombard. Optimiste, le capitaine Rodéric Filippi, fidèle au poste, estime que la mayonnaise est déjà en train de prendre

Il y a une bonne mentalité qui s'est mise en place, des joueurs qui communiquent, c'est vachement important dans le vestiaire de parler de plein de chose entre les nouveaux et les anciens. Cette mentalité, notre nouveau coach n'y est pas étranger bien au contraire -Rodéric Filippi Notre ADN doit être l'abnégation et l'ambition et surtout donner du bonheur aux gens qui viennent au stade. J'aime à dire qu'on sera dans les 14 équipes qui visent la montée car il y a 14 équipes au départ qui veulent accéder à la Ligue 2 -René Lobello

Cholet-Tours FC, reprise du championnat de National à 20H00 ce soir, dans le stade du Sporting Olympique Choletais