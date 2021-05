Premier round pour le TFC face à Nantes, le rêve de Ligue 1 à suivre sur France Bleu Occitanie

Il y a des dates à cocher dans les calendriers, des rendez-vous qu'on ne louperait pour rien au monde. Pour le TFC et tout le peuple Violet, celle du jeudi 27 mai ne disait pas encore grand chose il y a un mois, mais la fin de championnat a changé tous les plans.

Suite à sa troisième place en championnat, le TFC doit donc passer par la case barrage. Après le succès probant face à Grenoble (victoire 3-0), place au dernier gros morceau, et pas des moindres, le FC Nantes, auteur d'une saison très compliquée qui se termine à la 18ème place de Ligue 1.

Des retrouvailles attendues

C'est donc un choc entre deux clubs historiques qui se profile, deux villes qui connaissent très bien la Ligue 1 et qui vont devoir se battre pour un seul ticket dans l'élite. Au rayon retrouvailles (certainement tendues), on notera également le retour d'Antoine Kombouaré au Stadium. Désormais coach du FC Nantes, le tacticien a aussi entraîné le TFC la saison dernière et n'a pas laissé de grands souvenirs aux supporters (deux nuls, onze défaites et une descente pour les Violets).

Quelques parcours croisés également chez les joueurs, comme pour le gardien toulousain Maxime Dupé formé à Nantes ou inversement le toulousain Dennis Appiah, enfant des Pradettes désormais joueur chez les Canaris.

Un TFC en pleine forme

Sur le terrain, les Violets ont donc maintenant deux matchs, un aller le jeudi 27 mai et le retour le 30 mai à Nantes, pour faire la différence et terminer la saison en apothéose. Les Toulousains pourront s'appuyer sur leur très bonne forme du moment , notamment à domicile avec 13 victoires et seulement deux nuls en 15 confrontations.

Attention tout de même à ne pas abattre non plus trop vite des Nantais certes abattus après leur défaite face à Montpellier (2-1) la semaine dernière, synonyme de 18ème place. Abattus peut-être, mais certainement pas résignés. Avant leur défaite en terre héraultaise, les Canaris restaient en effet sur une série de quatre victoires consécutives, un retour de confiance sur lequel va certainement tenter de s'appuyer le coach, Antoine Kombouaré.

En direct sur France Bleu Occitanie

TFC-Nantes, le match de l'année au Stadium, une rencontre à suivre dès 20h15 pour l'avant-match sur France Bleu Occitanie, suivi du coup d'envoi à 20h45 et de la rencontre commentée en direct et en intégralité sur notre antenne.