Le SM Caen se déplace à Nantes ce samedi lors de la troisième journée de Ligue 1. Caennais et Nantais sont à la recherche de leur première victoire. Après avoir marqué son premier point contre Nice (1-1) la semaine passée, le club normand va chercher à enchaîner contre un adversaire direct.

Jessy Deminguet et les Caennais tenteront pour leur deuxième déplacement d'engranger de nouveaux points à Nantes

Caen, France

Battu à Paris en ouverture de championnat par le PSG (0-3), le SM Caen se déplace pour la deuxième fois de la saison. Les footballeurs caennais affrontent Nantes ce samedi (20h) lors de la troisième journée de Ligue 1.

Incomplet à Paris avec de nombreux absents en défense (Frédéric Guilbert, Ismaël Diomandé, Baïssama Sankoh), le SM Caen se rend à Nantes avec sa défense définitive (prêt de Paul Baysse par Bordeaux) à défaut d'être encore au complet chez ses offensifs. Le club de football normand espère toujours recruter deux nouveaux joueurs.

Le jeu caennais

"On l'a vu depuis les matchs de préparation, explique le défenseur Alexander Djiku. On travaille beaucoup sur les sorties de ballon parce que la différence cette année c'est que notre gardien a un bon jeu au pied. Cela nous aide à ressortir les ballons. Après, le coach veut surtout travailler surtout sur les contre-attaques.

On essaye d'avoir des temps de passes pour pouvoir récupérer et des fois jouer vite vers l'avant. C'est ce qui nous manquait l'année dernière pour marquer des buts. On ne se projetait pas assez vite vers l'avant."

La petite phrase

Sortie par Fabien Mercadal sur le fait de savoir si le SM Caen n'était pas revanchard après avoir vu les Nantais chiper le transfert de Matt Miazga visé par les Normands. Le coach caennais a répondu non avant d'ajouter :

"Je suis très très content mais vraiment très très content, et c'est sincère, que Miazga ne soit pas venu chez nous parce que ça nous a permis de faire Paul Baysse. Et je suis très heureux d'avoir Paul Baysse dans mon effectif."

Le premier buteur caennais

Pour son premier match sous les couleurs du Stade Malherbe, Yacine Bammou a frappé d'entrée dans la tradition des buteurs caennais : Andy Delort (2015) et Enzo Crivelli. Ivan Santini (2016) et Ronny Rodelin (2015) avaient attendu leur deuxième match.

Le milieu offensif marocain retrouvera ce samedi soir une équipe nantaise qui lui a offert son premier contrat professionnel et l'opportunité de jour 117 matchs de Ligue 1.

Le Groupe caennais

Il est identique à celui qui a affronté l'OGC Nice (1-1) à une exception près : le retour de Baîssama Sankoh et la sortie du milieu finlandais Timo Stavitski.

Les 18 : Brice Samba (g), Erwin Zelazny (g) - Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Paul Baysse, Alexander Djiku, Adama Mbengue, Yoël Armougom, Emmanuel Imorou - Jessy Deminguet, Stef Peeters, Prince Oniangué, Fayçal Fajr, Baïssama Sankoh - Malik Tchocounté, Enzo Crivelli, Yacine Bammou, Casimir Ninga.