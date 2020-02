Ligue 1 : première apparition dans le groupe de l'OGC Nice pour le jeune Trouillet

Nice, France

C'est un groupe élargi qui part ce mardi soir à Reims. 20 joueurs retenus par Patrick Vieira pour tenter d'enchaîner après le beau succès de dimanche face à Lyon (2-1). Avec seulement 48 heures de repos entre les deux rencontres, le Gym pourrait être remanié en Champagne au cœur d'une série de cinq rencontres en deux semaines. Le gardien Yoan Cardinale fait son retour, les nouveaux latéraux Wagué et Durmisi sont là et le jeune milieu Alexis Trouillet aussi. A 19 ans, lui qui arrive de Rennes après une première partie de saison blanche, pourrait donc effectuer ses premiers pas en Ligue 1. Une exposition rapide pour ce jeune homme que ses formateurs présentent comme très talentueux, alors que le président Jean-Pierre Rivère assurait lundi en marge de la présentation de Moussa Wagué, que le club comptait bien protéger sa jeune recrue.

Durmisi d'entrée ?

Youcef Atal (ménisque) et Wylan Cyprien (cuisse) sont toujours blessés et Adam Ounas est suspendu après son expulsion face à Lyon dimanche. Patrick Vieira devra donc revoir son animation offensive. Boudaoui devrait être reconduit à droite et Myziane Maolida pourrait animer le côté gauche. Derrière Danilo devrait enchaîner un cinquième match d'affilée en charnière centrale et on pourrait voir du changement sur les côtés. "Durmisi est prêt à débuter," a confirmé l'entraîneur. "Wagué aura besoin de plus de temps."

Retrouver le goût du succès à l'extérieur

L'enjeu pour le Gym c'est d'aller chercher un premier succès loin de ses bases depuis le 1er septembre dernier et cette victoire arrachée à Rennes (2-1). Depuis, le bilan est famélique à l'extérieur avec deux points pris sur 24 possible. Il faut même remonter à plus loin pour trouver deux succès d'affilée. C'était lors des deux premières journées (Amiens et Nîmes). "C'est notre challenge," a reconnu Patrick Vieira. "Est-ce qu'on va être capable d'enchaîner ? En tout cas cette équipe progresse. Mais le risque ce serait de croire que ça va être plus facile contre équipes soit-disant inférieures." Reims vient en effet de l'emporter 4-1 à Angers et se trouve juste devant les Aiglons au classement. En cas de victoire, Nice consoliderait sa place dans la première partie du classement et se rapprocherait encore un peu plus du Top 5. "On n'a pas d'objectif de classement mais on veut gagner le plus de matchs possible," a déclaré Danilo. C'est en tout cas le moment de confirmer que cette équipe est bien en progrès.