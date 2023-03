Première convocation avec la Guinée pour le jeune défenseur du Stade Lavallois Dembo Sylla

Quelques mois après la signature de son contrat pro en août 2022 et quelques matches en Ligue 2, Dembo Sylla va connaître la sélection nationale. Le jeune défenseur de 20 ans a été convoqué cette semaine avec l'équipe nationale de la Guinée pour disputer les prochains matches qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des nations face à l'Éthiopie les 24 et 27 mars 2023. Une fierté pour le jeune du centre de formation.

"Une immense satisfaction"

Dembo Sylla a pratiquement sauté au plafond quand il a appris la nouvelle. "Je n'ai jamais fait de sélection même en jeune en équipe de France", dit-il au micro de France Bleu Mayenne, "et direct passer en sélection c'est une immense satisfaction". Après une vingtaine de rencontres en Ligue 2 et son récent contrat pro, il avoue que ça va un peu vite, "mais je suis prêt et je vais faire le maximum".

Ses amis ont aussi un peu halluciné quand ils ont appris sa sélection, "ils sont choqués mais ils sont contents pour moi et m'envoient plein de messages", sourit Dembo Sylla qui promet une petite fête. Ses parents, eux, sont aux anges, surtout quand on connaît le parcours de sa sœur, Sounkamba Sylla, sélectionnée très régulièrement en équipe de France d'athlétisme, "de voir que ma sœur et moi, on est en train de réussir ça leur fait plaisir". Sa sœur aurait d'ailleurs pu le convaincre de choisir les Bleus mais Dembo Sylla a tranché, ce sera la Guinée. "Ça reste mon choix, je veux rendre fiers mes parents et je sais aussi que la concurrence en équipe de France reste dure du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité", ajoute-t-il, "je connais les joueurs de noms, certains évoluent à Valence, Morgan Guilavogui du Paris FC qui a marqué contre nous le week-end dernier et sur la liste il y a beaucoup de jeunes". Le pédigré du sélectionneur a sans doute aussi pesé dans la balance pour lui, "j'ai regardé son parcours, j'entendais parler de lui quand j'étais petit et c'est un immense plaisir que ce soit lui le coach".

Le sélectionneur compte sur lui

Le diamant brut des Tango poursuit donc son éclosion, après son contrat pro signé en août 2022 et ses matches en Ligue 2, plutôt réussis, il ne pouvait que taper dans l'œil du sélectionneur, l'ancien Bordelais Kaba Diawara. "Il m'a dit que j'avais fait un bon début de saison parce qu'il a vu les matches que j'avais fait, il m'a dit de continuer comme ça et si j'avais le niveau je jouerais", raconte le défenseur du Stade Lavallois. Le coach compte sur lui en piston droit et avec la présence de beaucoup de jeunes dans la sélection, son intégration devrait bien se passer. Et le Lavallois a bien été briefé par les autres internationaux du groupe Tango, "ils me disent que tu passes un cap quand tu vas en sélection et ça peut t'emmener à l'échelon supérieur". Et puis jouer la CAN, la Coupe d'Afrique des nations, potentiellement le fait déjà rêver, "si on remporte les deux matches, on est susceptibles de se qualifier et faire une compétition internationale c'est le top", avoue-t-il, "c'est en Côte d'Ivoire, on va essayer d'aller chercher la CAN".

S'il rentre en jeu et honore sa première cape avec la Guinée, Dembo Sylla sera le sixième international du Stade Lavallois avec Jordan Adéoti, Marvin Baudry, Djibril Diaw, Zakaria Naidji et Geoffray Durbant.