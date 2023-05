Première course et premier succès pour Achille Nebout sur son nouveau Class 40

Achille Nebout et Gildas Mahé participaient à leur première course sur le bateau du marin héraultais

Après 30h en mer et une boucle avec pour point de départ et d'arrivée le port de La Trinité-sur-Mer, commune située à côté de Carnac dans le Morbihan, Achille Nebout a pu sabrer le champagne et savourer. Une première course et un premier succès, quoi de mieux ? Le marin héraultais espérait surtout prendre ses repères, mais lui et son co-skipper Gildas Mahé ont fait mieux que ça : "Je suis très heureux. C’est parfait pour commencer l’aventure et une belle manière aussi de saluer le super boulot réalisé par toute l'équipe", a-t-il confié, à l'arrivée.

De bons augures, forcément, alors que le duo comme le bateau restent perfectibles, évidemment. Car au-delà du classement et de la victoire, qui s'est dessinée dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, cette course représentait surtout un premier test grandeur nature et un moyen de se situer, dans une flotte de 17 Class 40 compétitifs.

Achille Nebout et Gildas Mahé vont maintenant profiter de quelques jours de repos, avant de filer en Normandie. Ils y disputeront bientôt un morceau beaucoup plus gros : la Normandy Channel Race, le 4 juin prochain. Au programme : cinq jours de compétition et 1000 milles nautiques à parcourir.

Le premier bateau de la catégorie partira du bassin Saint-Pierre à 10h, à Caen. Le départ sera donné à 15h, en baie d'Ouistreham, pour une arrivée prévue les 9 et 10 juin. Les équipages navigueront dans la Manche et en Mer Celtique, avec un parcours pour moitié côtier, en France, au Royaume-Uni, et en Irlande.