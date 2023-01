Première dans le groupe du SM Caen attendue pour Anton Salétros face à Laval

La réception du Stade Lavallois ce samedi lors de la 20e journée de Ligue 2 devrait être l'occasion d'apercevoir pour la première fois Anton Salétros en Ligue 2 avec le SM Caen .

La semaine passée, la recrue suédoise du club de foot normand a joué un premier match avec la réserve. " Il a fait une bonne première mi-temps, la seconde a été plus dure au niveau athlétique, analyse Patrice Sauvaget, l'entraîneur principal en l'absence de Stéphane Moulin. Maintenant il postule. Alors après est-ce qu'il va commencer ou terminer on avisera mais je pense qu'il va faire ses premiers pas avec nous. Même s'il démarre, il ne sera pas à 100% maintenant c'est à nous de voir comment faire pour qu'il y arrive. Et cela va passer par jouer."

Le joueur suédois pourrait donc offrir un choix supplémentaire au milieu de terrain.

"C'est quelqu'un de très intelligent, poursuit Patrice Sauvaget, qui a une bonne touche technique. C'est ce que l'on attend de lui, qu'il joue sur ses qualités. Je pense qu'il aime bien avoir du monde autour de lui. Il a l'avantage de pouvoir jouer à tous les postes avec maintenant un préférence pour avoir le jeu devant lui."

Les efforts d'intégration d'Anton Salétros sont également appréciés. "C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'effort et qui cherche à apprendre le français. Parfois on lui parle en Anglais ou en franglais (rire) mais l'essentiel c'est que l'on puisse se comprendre."

L'effectif caennais

Parmi les absents, Caleb Zady Séry opéré ce mardi de la clavicule sera évidemment indisponible. Il rejoint le latéral gauche Johann Obiang (Ischio) à l'infirmerie. Touché avec la réserve, Dieudonné Gaucho est aussi indisponible en raison du protocole commotion . Enfin le milieu offensif Yoann Court purgera son deuxième et dernier match de suspension.

Le Groupe du SM Caen à choisir parmi : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas - Noé Lebreton, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock - Caleb Zady Séry, Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid et Godson Kyeremeh.