Première défaite européenne de l'OM cette saison

L'OM s'incline 1-0 à Salzbourg, en Autriche, pour le 2e match de la phase de groupe de l'Europa League. Marseille rétrograde à la 2e place.

Dans la ville qui a vu naitre Mozart, l'OM a saccagé sa partition. Marseille s'incline 1-0 à Salzbourg, et laisse la première place de son groupe aux autrichiens.

Entre les choix de Rudi Garcia, et les absences de Dimitri Payet et Steve Mandanda, le 11 marseillais était complètement remanié par rapport à l'équipe qui a battu Toulouse dimanche dernier

L’équipe de Rudi Garcia a cédé juste avant l’entame du dernier quart d’heure

"Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse une 2e période médiocre. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas suffisante pour gagner le match. Et quand on ne sait pas gagner un match, il faut au moins savoir ne pas le perdre (..) on perd la 1ere place donc on échoue dans notre objectif" Rudi Garcia