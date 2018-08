Dijon, France

C'était le premier match de l'histoire en D1 pour le club dijonnais. L'année passée, les filles du DFCO avaient acquis leur montée après une saison solide. Ce samedi 25 elles se sont inclinées face au Montpellier Hérault Club (0-1), mais ne se relâchent pas. Les supporteurs étaient près de 700 dans les gradins.

#foot : Montpellier l’emporte 1-0 contre les filles du DFCO. Plus de 500 supporters presents, ragés pas les nombreuses occasions manquées mais confiants pour la suite ! pic.twitter.com/fBsiOIlvTb — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) August 25, 2018

Après un début de match équilibré, elles ont été dominées jusqu'à la 76ème minute, but de la montpelliéraine Anouck Dekker. Les Rouges ont ensuite manqué plusieurs belles occasions.

Plus de 500 supporteurs

Le passage en Première Division la saison dernière marque l'entrée dans l'élite pour l'équipe féminine de Dijon.

Un succès suivi par les supporteurs. Il est maintenant possible de s'abonner aux match du DFCO féminin en plus de l'abonnement pré-existant, pour 20 euros de plus par an. 398 personnes ont souscrit cet abonnement.