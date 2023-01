Première en Ligue 2 pour Mohamed Hafid : "Plus impressionnant que la finale de Gambardella"

C'est un moment qui marque dans la carrière d'un jeune joueur, quand pour la première fois il entre sur le terrain avec les pros dans l'équipe qui l'a formé. Vendredi soir, c'était au tour de Mohamed Hafid d'effectuer ses fameux premiers pas avec le SM Caen à Sochaux (1-2). Finaliste la saison passée de la Coupe Gambardella, le jeune homme de 18 ans a connu dans le Doubs un moment encore plus fort.

"Un match de Ligue 2 est encore plus impressionnant, reconnaît sans hésiter Mohamed Hafid. En dehors du Stade de France, c'était une belle finale mais un match de Ligue 2 reste toujours plus impressionnant et plus compliqué à jouer surtout."

Sa première apparition chez les professionnels a été soudaine et ne lui a pas laissé le temps de réfléchir ni de tergiverser. Quand Caleb Zady Séry a dû sortir du terrain sur blessure au bout de 28 minutes de jeu, Patrice Sauvaget n'a pas hésité à lancer le jeune attaquant de 18 ans au cœur d'un combat alors mal engagé pour le SM Caen.

"Avant la mi-temps j'avais un peu de mal et après petit à petit, je me suis mis dans le match." M. Hafid

"C'était un peu difficile au début, je n'ai pas eu le temps de m'échauffer, explique Mohamed Hafid. J'ai dû m'échauffer 4-5 minutes avec la blessure de Caleb. Mais c'est une très belle expérience. J'étais content de pouvoir m'exprimer sur le terrain. Le tout premier match, on s'en rappelle. Maintenant à moi de continuer les efforts pour gratter du temps de jeu. "

Surtout que ce fait de match a permis à Mohamed Hafid de jouer 53 minutes pleine et de se jauger face à l'une des quatre meilleures équipes de Ligue 2 dans un match à enjeu. IL aura à son actif de ne pas avoir commis de bévue et même d'obtenir sa première occasion en tentant sa chance dans la surface adverse.

"Je suis sûr que quand on le reverra, il aura beaucoup appris de ce match." P. Sauvaget

"On perdait un à zéro, la situation était un peu compliqué. Avant la mi-temps j'avais un peu de mal et après petit à petit, je me suis mis dans le match et j'espère que les coachs ont été satisfaits."

Qu'il se rassure, Patrice Sauvaget, l'entraîneur principal en l'absence de Stéphane Moulin, est conscient des conditions de cette première au moment d'analyser sa performance.

"Comme un premier match, tout n'est pas parfait. Il a été peut-être un peu timide mais bon ça ce n'est pas grave. Il faut passer par là pour avancer, pour progresser et il a vu ce qu'était le niveau de la Ligue 2. Je suis sûr que cela va lui servir et je suis sûr que quand on le reverra, il aura beaucoup appris de ce match. Il était moins timide d'ailleurs à la fin donc il a réussi à passer un petit peu ce cap. Mais c'est normal, il n'y a pas de soucis."