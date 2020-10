Première victoire du Pau FC en Ligue 2, succès 4-1 contre Niort

Une victoire historique. Le Pau FC a remporté son premier succès de la saison en Ligue 2. Les Palois recevaient Niort lors de la 8e journée du championnat. Une large victoire paloise (4-1) qui permet également au club béarnais de quitter la place de lanterne rouge. Le Pau FC est désormais 19e de Ligue 2.

Didier Tholot : "Plus de raison d'avoir peur maintenant, on l'a fait, on peut le refaire"

Le match avait pourtant mal commencé, devant les 1.000 spectateurs au stade du Hameau (jauge réduite à cause du couvre-feu). Niort a ouvert le score dès la 12e minute. Puis, le match a basculé lors de exclusion du défenseur niortais Paro pour une semelle sur Kouassi. Pau a repris espoir et concrétisé par l'égalisation de Assifuah à la 38e puis le but de Sabaly juste avant la mi-temps. Sabaly s'est ensuite offert un doublé à la 80e. Les Palois ont même réussi à marquer un 4e but dans les arrêts de jeu avec Romain Armand. Scaramozzino a raté un penalty à la 94e minute mais sans conséquence pour les Palois.

"Forcément, il y avait une petite chape de plomb qui s'était installée petit à petit sur cette équipe et donc là, le fait de réussir à gommer tout ça en mettant quatre buts change les choses, explique Didier Tholot. Ça fait du bien au moral. On a plus d’excuses par rapport à cette peur, _plus de raison d'avoir peur maintenant, on l'a fait, on peut le refaire_."

Prochain match pour le Pau FC, déplacement au Havre samedi 31 octobre. Les Havrais sont 6e de Ligue 2.