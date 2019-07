Première victoire du Stade Lavallois en match de préparation contre les footballeurs de Cholet

Évron, France

Et un, et deux, et trois-zéro pour le Stade Lavallois qui s'impose à Évron face à l'équipe de Cholet. De quoi rassurer les Mayennais dont l'équipe est en pleine restructuration.

Les deux premiers buts ont été marqués lors de la première mi-temps par Grégory Gendrey (22ème) et Antony Robic (33ème). La seconde mi-temps marquée par de nombreux changements côté lavallois n'a pas perturbé les Tango. À l'essai, William Sea entérine la victoire des Lavallois avec un 3ème but en toute fin de rencontre à la 90ème minute.

Le Stade Lavallois avait échoué lors des trois précédentes rencontres face à des clubs de Ligue 2. Cholet, pourtant sur une bonne dynamique mais en National, semblait plus à la portée des Tango.