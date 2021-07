Première victoire lensoise pendant la préparation

Les lensois jouaient cet après-midi une double confrontation amicale contre le Stade de Reims au stade de la Libération à Boulogne. Un premier match de 2x45' que les sang et or ont remporté deux buts à un, et un deuxième match de 2x30', qui s'est terminé sur un score de 1-1.