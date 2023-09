Première victoire pour le Gym

loading

Que ce but de Youcef Atal fait du bien ! Depuis le début de la saison, on trouvait l’Algérien un peu timoré. On a enfin retrouvé notre latéral offensif comme on l’aime.

Strasbourg était venu pour défendre et n’a rien proposé d’autre durant toute la rencontre mais le Gym ne parvenait pas à trouver la faille jusqu’à ce magnifique enchaînement de Youcef Atal. Sa frappe trompe enfin Matz Sels.

Après avoir touché le poteau, Terem Moffi montre qu'il ne doute pas. L'attaquant niçois tente de nouveau le même geste, un ballon piqué au-dessus du portier alsacien. Cette fois-ci, ça finit au fond.

75e minute, 2-0, le match est plié. Francesco Farioli tient sa première victoire et le Gym s’offre une bouffée d’air avant de se déplacer deux fois d’affilée, à Monaco et à Paris.

