Première victoire pour les Chamois sous l'ère Franck Passi face à Orléans (2-0)

Niort a battu Orléans 2-0 et renoué avec la victoire, mettant fin à deux longs mois sans succès. Les Chamois réalisent également une bonne opération comptable et remontent à la 17ème place. Ils ne sont plus barragistes.