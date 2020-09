Banderilles en banderoles avant le derby Montpellier-Nîmes

Même sans spectateurs dans les tribunes, un derby reste un derby, surtout entre Montpellier et Nîmes. A défaut de pouvoir se rendre au stade de Mosson ce dimanche, les supporters des deux clubs font monter la pression par banderoles interposées. Ce mercredi matin, deux d'entre elles ont fleuri. L'une au centre d'entraînement des crocodiles à la Bastide sur laquelle on pouvait lire : " Honorez ce blason. Tuez les". Chacun jugera du goût plus ou moins douteux du slogan, mais il ne faut évidemment pas le prendre au premier degré. En langage de supporters, l'expression appelle davantage à une victoire écrasante qu'à un appel au meurtre et fort heureusement.

Côté montpelliérain, le message est plus soft. La banderole tendue au dessus de l'autoroute A9 à l'entrée de la ville indique simplement "Zone Anti-Nîmois". Pour le clin d’œil, l'acronyme de zone anti-nîmois donne ZAN, une publicité célèbre qui apparaissait sur le maillot du Nîmes Olympique au milieu des années 70. Mais pas sûr que les supporters montpelliérains aient eu envie de faire de la pub pour le club crocodile.