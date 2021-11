Premiers mois à Paris et circulation "insupportable", Lionel Messe se confie à la presse espagnole

Deux mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi s'est livré pour la première fois à la presse espagnole. Le joueur Argentin a accordé une interview au journal SPORT. Il y revient sur ses premiers mois à Paris, sa relation avec Neymar et Mbappé, ses objectifs.

"L'impression d'être dans le vestiaire depuis longtemps"

La star parisienne parle de son intégration dans son nouveau club. "Dès mon arrivée, j'avais l'impression d'être dans le vestiaire depuis longtemps parce que j'avais beaucoup de connaissances, il y a des gens qui parlent espagnol. Tout cela permet une adaptation beaucoup plus rapide." Côté sportif, Lionel Messi ne cache pas une certaine frustration. "Il semble que ça ne commence jamais vraiment. J'ai un match avec l'équipe nationale tous les mois. Je viens à peine de m'installer et je dois déjà repartir. Cela rend les choses plus difficiles mais petit à petit je m'habitue à la dynamique du club."

Lionel Messi précise que les autres joueurs parisiens l'ont bien intégrés. "La vérité, c'est que _tout le vestiaire est spectaculaire_. Ils ont rendu les choses très faciles pour moi. J'ai eu une relation avec Ney pendant longtemps, nous avons continué à parler même si nous n'avons pas joué ensemble." Quant à sa relation avec Kylian Mbappé, "c'était étrange au début parce que nous ne savions pas s'il allait rester ou partir. Il faisait son propre chemin. Heureusement, nous apprenons à mieux nous connaître, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous nous entendons à merveille. Il y a un bon groupe dans le vestiaire."

L'attaquant parisien profite de cet entretien pour réaffirmer ses ambitions avec Paris : gagner des titres et notamment la Ligue des Champions. "C'est mon grand objectif et c'est celui du club, depuis longtemps. _Nous sommes l'un des candidats mais pas le seul_. Tout le monde parle du PSG à cause de ses joueurs, mais il y a d'autres très bonnes équipes, comme Manchester, City, Bayern, Liverpool, Atlético Madrid, Chelsea... Il y a beaucoup d'équipes qui ont le pouvoir de gagner. La meilleure ne gagne pas toujours. Cela dépend d'un grand nombre de détails ou de circonstances. Tout peut arriver, mais nous sommes l'un des candidats."

Une adaptation difficile à la vie parisienne

Lionel Messi se confie aussi sur sa nouvelle vie parisienne. "C'est différent. À Castelldefels, nous n'étions pas habitués à cela. Tout était si facile, si proche. J'allais chercher les enfants à l'école, j'allais m'entraîner, je rentrais manger. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire tout cela."

L'attaquant raconte aussi ses premières semaines difficiles à l'hôtel. "Nous étions au centre-ville et ce qui fait que la circulation était insupportable. Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour aller à l'entraînement. Les enfants n'en pouvaient plus d'être à l'hôtel. C'était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter de Paris, de connaître jusqu'à ce que nous arrivions à la maison."