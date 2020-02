Le banquet des aînés, un moyen de lutter contre l'isolement des personnes âgées

Nîmes, France

C'est une véritable tradition nîmoise désormais : chaque année, la Ville organise le banquet des aînés. Environ 2 700 seniors sont attendus jusqu'à ce jeudi. Un premier repas a été servi ce mercredi. Ce rendez-vous est un moyen de favoriser les rencontres, de faire sortir de chez elles les personnes âgées. Une façon de combattre la solitude, tout simplement. "Le quotidien d'un senior isolé, c'est très dur. On va faire des courses, personne ne nous regarde au supermarché. On est valide, on peut faire nos cours, aucun problème, mais on n'échange pas un mot. C'est très dur", explique Michèle.

Un drame de la solitude qui a beaucoup fait parler

Cette Nîmoise habite dans une résidence pour seniors. Elle a été particulièrement choquée par la découverte la semaine dernière, au quartier du Valdegour, d'un retraité mort et abandonné pendant 5 ans à son domicile. Ce drame de la solitude attriste Robert, également présent au banquet des aînés : "Je ne comprends pas comment les voisins n'ont pas pu prendre de nouvelles pendant 5 ans. Moi avec mes voisins, on discute tous les jours, on s'entraide, c'est normal !" Deux tables plus loin, Julienne approuve : "Moi je sais que mes voisins, s'ils voyaient que mes volets ne sont pas ouverts, ils viendraient tout de suite pour voir si je vais bien !"