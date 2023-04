Près de 20.000 places pour les supporters toulousains en finale de la Coupe de France

Près de 20.000 places, 19.700 pour être précis, seront allouées aux supporters toulousains en finale de la Coupe de France le 29 avril au Stade de France. Le même nombre sera alloué aux supporters du FC Nantes, tenant du titre et adversaire des Violets en finale. Comme d'habitude, les deux camps seront chacun dans un virage de l'enceinte de Saint-Denis.

Priorité aux abonnés

En revanche, on ne connait pas encore la date d'ouverture de la billetterie. Le TFC attend le feu vert des autorités. Mais le club précise que la priorité sera donnée aux abonnés, entre 13 et 15.000 cette saison. Viendront ensuite celles et ceux qui sont déjà venus au moins cinq fois au Stadium cette saison. La prime aux fidèles en quelque sorte.

Avant deux phases pour le grand public

Pas sûr donc qu'il reste beaucoup de places à l'heure ou ouvrira la 3e phase, réservée au grand public, gérée par le Tef. Vous aurez enfin une dernière possibilité d'acquérir des places en passant par la billetterie officielle de la Coupe de France. Sinon, vous pourrez suivre bien sûr ce grand rendez-vous en intégralité sur votre radio.